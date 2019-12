Premier League 16. Kolo: Nie je nič viac než výhra v derby.

Chelsea vymenila výhry za prehry ale aj tak ostala v tieni bitky o Manchester ktorá mala veľmi prekvapivý priebeh.

Chelsea



Víťazná zostava sa nemení povedal si Frank Lampard a proti Evertonu teda žiadnu zmenu neurobil, ale aj tak sa mu to nevyplatilo. Everton dočasne prebral jeho bývalý hráč Duncan Ferguson a jeho tímu to očividne pomohlo. Karamelky boli povzbudené a veľmi rýchlo sa dostali do vedenia. Gól strelil Richarlison. Brazílčan si to namieril priamo pred bránu kde už mal dvoch spoluhráčov ktorých si rozobrali stopéri Chelsea a keďže Kanté ktorý bol pri ňom najbližšie ho nedosledoval, vytvorili domáci na hranici malého vápna prečíslenie dvoch na jedného. Christensen súboj samozrejme prehral a Arizabalaga už nedokázal zareagovať, z takejto blízkosti to fakt nejde. Chelsea následne dominovala ale Abraham bol aj napriek svojím 191 centimetrom vždy prikrátky a lopty letiace pokutovým územím nedokázal usmerniť medzi tri žrde. Nasledoval trest. Zouma odkopával loptu zo šestnástky ale tento odkop zachytili len domáci a keď sa k nemu znovu dostala loptu tak ňou dokázal opäť len prisvietiť a následne sa od neho poodrážala lopta tak že Calver-Lewin sa ocitol zoči voči súperovmu brankárovi. Dva nula a Chelsea mala zarobené na problémy. Kovačičovo zníženie prišlo takmer okamžite ale bolo to jediné na čo sa hostia zmohli, ale aspoň ten gól stál zato. Tento moment ju síce dostal do tlaku ale vyrovnanie sa už nedostali a pritom taký Mount mal naň dve vynikajúce príležitosti. Definitíva padla po chybnej rozohrávke brankára Arizabalagu, namiesto Zoumu poslal loptu iba Walcottovi a síce to vyzeralo že to trojica hráčov Toffees už prekombinovala nakoniec to predsa skončilo gólom. Druhý krát sa presadil Calvert-Lewin. Pre Fergusona skvelá premiéra na lavičke, čo by zato Ljungberg dal.



Tottenham



Pre Tottenham a obzvlášť pre Mourinha bola prehra na Old Trafford iste nepríjemnou udalosťou. Napriek tomu ale Kohúti iba s jedinou zmenou. Winksa nahradil Dier.

Úvod zápasu a hneď je tu gól kapitána Kanea. Tak ako v nedávnej minulosti, Alderweireld znovu preniesol hru jedným nákopom. Tento raz z toho síce nebola priama asistencia a ani to nebolo na takú vzdialenosť ale prekonal väčšinu ,,bojového poľa,, a tým našiel Sona ktorý prihral svojmu kapitánovi ktorý nádherným gólom otvoril zápas. Druhý gól bol čisto náhodný ale Lucas bol v správnom čase na správnom mieste tak si ho zrejme zaslúži. Opäť v tom mal prsti Son. jeho parádne sólo a následná séria odrazov zaistila Brazílčanovi túto pohodlnú pozíciu.

Pamätáte sa na Maradonu a jeho gól storočia? Po 33 a pol roku sa s vlastnou verziou tohto legendárneho gólu predstavil Juhokórejčan Son. Loptu prebral na vlastnej šestnástke a zbavil sa jej až keď ju posielal do súperovej siete. V tejto sezóne padá veľa nádherných gólov a tento patrí bezpochyby medzi ne. Svoj druhý gól v zápase pridal Kane a okrem neho pridal aj gólovú prihrávku. Jednoduchou narážačkou spolu zo Sissokom vyšachovali obrancu Meeho. Sissoko tak strelil už druhý gól v tejto sezóne, a to ešte v prvom polčase trafil tyčku, vyrovnal tak svoj nástrel z predchádzajúcich troch sezón jeho pôsobenia na severe Londýna. Vyzerá to že atakovať svoje strelecké výkony z Newcastlu. Okrem Kanea (2+1) a Sona (1+1) sa na dvoch góloch, priamo, podieľal aj Alli. Konkrétne šlo o dve asistencie. Burnley teda schytalo vysokú nakladačku ale čo mali robiť? Tottenham bol fantastický a svojmu súperovi dovolil len jednu strelu na bránu. Rodriguez svoju šancu zahodil a keď lopta trafila brvno tak sa odrazila smerom von z brány.



Liverpool



Liverpool má fakt veľa zápasov takže keď sú takto tesne po sebe je logické že sa zostava trochu pretočí a inak tomu nebolo ani teraz. Do brány sa vrátil Alisson, Na pravo v obrane nastúpil Gomez namiesto Arnolda. Viac zmien bolo ale v ofenzívnej línii The Reds. Okrem Milnera sa totiž vymenila celá pätica hráčov. Do zostavy sa tak dostali Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Salah a Firmino.

Toto bol typický, nudný, Liverpoolsky zápas na jednu bránu ktorý akoby ani nepatril do Premier league. Zo začiatku sa síce ešte čerešniam darilo odvracať ich útoky ale keď sa pri jednom takomto zákroku zranil Ake bolo zle. V momente kedy bol vystriedaný tak Liverpool otvoril skóre, v tej istej minúte. Do polčasu sa k Oxladovi-Chamberlainovi, na streleckú listinu, pripojil aj Keita. Predchádzala tomu pekná asistencia pätičkou od Salaha. Tretí gól pridal sám Salah a to bolo všetko. Nuda nuda, šeď šeď.





Manchester City a Manchester United



Stred obrany je v tejto sezóne pre Manchester City problematický a Guardiola musí improvizovať. Pravidelne tak na tomto poste hráva Fernandinho a vedľa neho sa strieda dvojica Stones a Otamendi a to bola práve jediná zmena Španielskeho manažéra pred veľkým derby. Do základu sa pozrel mladý Angličan.

Sir Alex Ferguson svojho času, keď ešte viedol Manchester United, bol známy tým že menil svoju základnú jedenástku pravidelne každý zápas. V červenej časti Manchestru teda na úslovie ,, Víťazná zostava sa nemení,, neplatí a Solskjaer sa toho tentoraz držal. Na hrot sa vrátil Martial a Greenwood si na svoju premiéru v derby musel počkať. Druhá zmena bola na ľavej strane obrany. Veterán Young už zrejme nemá fyzický fond na to aby zvládol takýto zápas proti najlepším hráčom na svete a tak dostal príležitosť Shaw.

V posledných veľkých zápasoch bolo zvykom že City na svojho súpera vyleteli a hneď si vypracovali niekoľko šancí ale teraz to bolo skôr naopak. Aktívnejšími boli prekvapivo United. A boli to práve United ktorý išli aj do vedenia. V pokutovom území sa faulom previnil Bernardo Silva a faulovaný Rashford penaltu premenil. Už sa to naozaj naučil. Rashford má o šestnásť zápasov menej ako v minulej sezóne pritom už vyrovnal svojich desať gólov. Teda svoje ligové maximum. Navyše vo všetkých súťažiach má o dvadsaťpäť zápasov menej a taktiež vyrovnal svoj trinásť gólový nástrel. Sezónu predtým na tento počet gólov dokonca potreboval o tridsať zápasov viac ako má teraz. Dvadsaťdva ročný Angličan si nepochybne utvorí nové gólové maximá.

United teda boli v prvom polčase jasne lepší. Vypracovali sa 4 dobré šance, len sám Rashford mohol mať za pol hodinu hattrick, gólovo sa k nemu ale pridal iba Martial. Väčšina ofenzívnych akcií Diablov prišla z priestoru ľavého obrancu domácich, teda z Angelinovej zóny. Tam asi môžeme hľadať kameň úrazu domácich. Do tejto kategórie patrí aj druhý gól. Snáď jediný moment kedy City pripomínali samých seba bol koniec polčasu. Vtedy sa mohli chytiť pretože De Bruyne (kto iný ak nie on?), posadil Jesusovi na hlavu parádny center. V súboji dvadsaťdva ročných kanonierov ale vyšiel Brazílčan na prázdno.

Druhý polčas už bol tradičnejší. City hrali lepšie, veď aj znížili. Gól Otamendiho prišiel ale príliš neskoro. Len päť minút pred koncom. Otamendi, ktorý predtým nahradil Stonesa (veď koho iného?), sa presadil po rohovom kope. Neustrážil ho Wan.Bissaka. City nevyrovnali, prehrali derby a na prvý Liverpool strácajú už 14 bodov. Diably im naozaj pripravili peklo. Domácim bolo dvadsaťdva striel nanič keď len päť mierilo na bránu.





Arsenal



Ljungberg prekopal svoju zostavu od základov teda od obrany. Dôvod nebol len ten že na regeneráciu bol kratší časový úsek ale aj ďalšia prehra zo súperom ktorému ide hlavne o záchranu. V obrane predviedol až tri zmeny. Jediným kto ostal na svojom mieste bol Sokratis. Zvyšná trojica, Bellerín, Luiz a Kolašinac bola nahradená do zostavy sa vracajúcim Maitlandom- Nilesom, ten hral v lige naposledný ešte v septembri keď bol vylúčený, do stredu obrany sa dostal Chambers a na ľavý kraj Tierney. V ofenzívnej časti zo zostavy vypadli Willock a Lacazette. Namiesto nich Pepe a Martinelli.

Prvý polčas tohto zápasu bol katastrofálny ale čo čakať od dvoch trápiacich sa tímov. Jediná vec ktorá stojí za zmienku je Ogbonov gól zo záveru polčasu. Druhý počas ol aspoň gólovejší ale tiež to nebol futbal na ktorý sme v Anglicku zvyknutý. Podstatné pre Kanonierov ale je že aspoň v tomto zápase dokázali vstať z popola. Deväť minútovka v rozmedzí 60 až 69 minúty bola pre tento celok ako prebudenie z nočnej mory. Najprv Martinelli vyrovnal. Obrana cúvala a on si dobre, z druhej vlny, nabehol do priestoru medzi líniami. Tento gól ale vôbec nemusel byť pretože stačilo aby Rice trochu zašprintoval a Brazílsky mladík by bol pokrytý ale to sa nestalo. Rice je síce len dvadsať ročný ale toto je preňho už tretia sezóna v Premier league takže takéto chyby by už robiť nemal. Pre 18 ročného Martinelliho to bol prví gól v Anglickej lige ale celkovo ich má viac a sezónu ma rozbehnutú na 15 až 20 gólov vo všetkých súťažiach. Tento mladík je naozaj jediné čo sa Emerymu v Arsenale podarilo. O šesť minút sa Pepe dostal k strele cez Masuakuho a Arsenal už viedol. O ďalšie tri minúty prišlo znovu fatálne zlyhanie obrany Kladivárov kedy sa pred bránou objavila až dvojica hráčov Arsenalu a Aubameyang pridal ďalší gól. Bol to 250. kariérny gól pre Gabonského strelca. Arsenal napokon otočiil a Ljungberg sa tak mohol konečne tešiť z víťazstva. Arsenal vyhral prví zápas po deviatich neúspešných pokusoch. West Hamu teda tá stá prehra v Londýnskych derby už neušla. Stolička pod Pelegrinim sa trasie čoraz viac.